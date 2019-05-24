Кубанские спортсмены завоевали 7 наград на Кубке России по олимпийской версии тхэквондо
В Шахтах завершился Кубок России по тхэквондо среди мужчин и женщин. Участие в турнире приняли более 250 спортсменов из 37 регионов страны. Кубань в Ростовской области представили 22 тхэквондиста.
- Спортсмены завоевали 7 наград - 2 «золота», 3 «серебра» и 2 «бронзы». Золотые медали завоевали тихоречане Александр Волобуев и Юлия Волкова. Спортсмены тренируются в школе олимпийского резерва «Витязь» и имеют в своем активе победы в соревнованиях всероссийского и международного уровней, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.
Второе место у тихоречанки Екатерины Ким, Надежды Глышко из Кропоткина, а также краснодарца Сергея Голубева.
Бронзовые медали завоевали спортсменки Шерифа Махмудова из Краснодара и Василина Подрез из Кропоткина.
ИСТОЧНИК KP.RU