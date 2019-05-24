2019-05-24T11:26:31+03:00
Спорт

Кубанские спортсмены завоевали 7 наград на Кубке России по олимпийской версии тхэквондо

Участие в соревнованиях приняли более 250 спортсменов из 37 регионов страны
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорт КубаниФото: минспорт Кубани
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В Шахтах завершился Кубок России по тхэквондо среди мужчин и женщин. Участие в турнире приняли более 250 спортсменов из 37 регионов страны. Кубань в Ростовской области представили 22 тхэквондиста.

- Спортсмены завоевали 7 наград - 2 «золота», 3 «серебра» и 2 «бронзы». Золотые медали завоевали тихоречане Александр Волобуев и Юлия Волкова. Спортсмены тренируются в школе олимпийского резерва «Витязь» и имеют в своем активе победы в соревнованиях всероссийского и международного уровней, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

Второе место у тихоречанки Екатерины Ким, Надежды Глышко из Кропоткина, а также краснодарца Сергея Голубева.

Бронзовые медали завоевали спортсменки Шерифа Махмудова из Краснодара и Василина Подрез из Кропоткина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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