Четыре кубанских колледжа вошли в топ-100 лучших образовательных организаций страны
Четыре колледжа Кубани вошли в топ-100 лучших образовательных организаций страны. Регион представляли Краснодарский гуманитарно-технологический, машиностроительный, Пашковский сельскохозяйственный колледжи и Славянский сельскохозяйственный техникум.
Они получили свои награды в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
- Топ-100 лучших образовательных организаций был сформирован в 2018 году. Среди критериев – наличие победителей регионального чемпионата, экспертов среди преподавательского состава, реализация колледжем программы повышения квалификации педагогов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, краснодарские школьники и студенты получат льготы в общественном транспорте. Продажа документов на проезд начнется 1 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU