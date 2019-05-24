Четыре кубанских колледжа вошли в топ-100 лучших образовательных организаций страны

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-24T11:41:28+03:00

Они получили свои награды в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

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Четыре колледжа Кубани вошли в топ-100 лучших образовательных организаций страны. Регион представляли Краснодарский гуманитарно-технологический, машиностроительный, Пашковский сельскохозяйственный колледжи и Славянский сельскохозяйственный техникум.

Они получили свои награды в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

- Топ-100 лучших образовательных организаций был сформирован в 2018 году. Среди критериев – наличие победителей регионального чемпионата, экспертов среди преподавательского состава, реализация колледжем программы повышения квалификации педагогов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, краснодарские школьники и студенты получат льготы в общественном транспорте. Продажа документов на проезд начнется 1 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU