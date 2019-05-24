2019-05-24T12:03:43+03:00
Происшествия

В Новокубанском районе мужчина угнал у знакомого мопед

Ему грозит до семи лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новокубанском районе мужчина угнал у знакомого мопедВ Новокубанском районе мужчина угнал у знакомого мопедФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Новокубанского района обратился 50-летний местный житель. Он сообщил, что его мопед угнали.

- Заявитель пояснил полицейским, что приехал на байке в гости к знакомым. В ходе распития алкоголя один из гостей попросил у него ключи от транспорта. Получив отказ, парень ударил по лицу потерпевшего, после чего забрал ключи и скрылся в неизвестном направлении, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого. Мопед изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пользователи «Велобайка» совершили 10 млн поездок
«Сочи Парк» отметит первый юбилей
В Краснодаре иномарка влетела в столб
В Анапе полицейские обнаружили интим-салон
Региональный День здоровья пройдет 25 мая
В Краснодаре мужчина проник на охраняемый объект
В Каневском районе местные жители незаконно ловили рыбу
Четыре кубанских колледжа вошли в топ-100 лучших образовательных организаций страны
Кубанские спортсмены завоевали 7 наград на Кубке России по олимпийской версии тхэквондо
В Краснодаре произошло ДТП с участие пассажирского автобуса и грузовика уборочной компании
В сквере 80-летия Краснодарского края задержали вандалов
В Новопокровском районе сотрудница администрации обвиняется в халатности
В Приморско-Ахтарске нашли пропавшего пенсионера
ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ
В Мостовском районе генеральный директор предприятия не платил зарплату сотрудникам
В Краснодаре из поликлиники эвакуировали 500 человек
В Сочи в Лазаревке обновили автопарк
В Краснодаре бассейн в лицее № 90 достроит новый подрядчик
Мост в Сочи попал в рейтинг самых впечатляющих сооружений в мире