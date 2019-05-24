В Новокубанском районе мужчина угнал у знакомого мопед

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-24T12:03:43+03:00

Ему грозит до семи лет тюрьмы

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В дежурную часть Новокубанского района обратился 50-летний местный житель. Он сообщил, что его мопед угнали.

- Заявитель пояснил полицейским, что приехал на байке в гости к знакомым. В ходе распития алкоголя один из гостей попросил у него ключи от транспорта. Получив отказ, парень ударил по лицу потерпевшего, после чего забрал ключи и скрылся в неизвестном направлении, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого. Мопед изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU