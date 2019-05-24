2019-05-24T12:15:29+03:00
Происшествия

В Каневском районе местные жители незаконно ловили рыбу

Им грозит до 5 лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Каневском районе местные жители незаконно ловили рыбуВ Каневском районе местные жители незаконно ловили рыбуФото: Архив "КП"
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Сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, на берегу реки Мигуты заметили двоих местных жителей, которые незаконно занимались рыбной ловлей. Акватория в данный период является местом нереста.

- Правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемых 45 свежевыловленных рыб различных пород, резиновую лодку и запрещенные орудия лова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. В отношении 41-летнего и 64-летнего местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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