В Краснодаре мужчина проник на охраняемый объект
В Краснодаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 19-летнего жителя Ставропольского края, который проник на охраняемый объект, расположенный на улице Старокубанской.
- Сообщение на пульт дежурного поступило около 04:00 и уже через три минуты на место происшествия прибыли росгвардейцы. Внутри здания они обнаружили и задержали молодого человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Мужчина пробрался в помещение, повредив стеклопакет с фасадной стороны здания. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал подозреваемый, он перепутал офисное здание с квартирой своей возлюбленной.
Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU