В Краснодаре мужчина проник на охраняемый объект

СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-24T12:23:58+03:00

Он перепутал офисное здание с квартирой своей возлюбленной

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В Краснодаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 19-летнего жителя Ставропольского края, который проник на охраняемый объект, расположенный на улице Старокубанской.

- Сообщение на пульт дежурного поступило около 04:00 и уже через три минуты на место происшествия прибыли росгвардейцы. Внутри здания они обнаружили и задержали молодого человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Мужчина пробрался в помещение, повредив стеклопакет с фасадной стороны здания. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал подозреваемый, он перепутал офисное здание с квартирой своей возлюбленной.

Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU