2019-05-24T12:34:43+03:00
Общество

Региональный День здоровья пройдет 25 мая

Его посвятят профилактике заболеваний щитовидной железы и пищеварения
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В эту субботу, 25 мая, в медучреждениях края пройдут консультативно-диагностические приемы. Региональный День здоровья посвятят профилактике заболеваний щитовидной железы и пищеварения.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранении, субботу можно будет получить рекомендации от терапевта, невролога, нарколога, стоматолога, а также эндокринолога.

- Все участники акции смогут пройти диагностические исследования, посетить занятие «Школы здоровья» по профилактике болезней органов пищеварения и узнать принципы здорового питания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края».

Напомним, на Кубани увеличено финансирование нацпроекта «Здравоохранение» до 18,7 миллиардов рублей. К 2022 году планируют новый корпус детской краевой клинической больницы на 460 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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