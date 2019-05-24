2019-05-24T12:42:21+03:00
Происшествия

В Анапе полицейские обнаружили интим-салон

Он работал под видом одного из местных массажных центров
Александра ПОДУШКО
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В Анапе полицейские обнаружили интим-салонВ Анапе полицейские обнаружили интим-салонФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Анапе сотрудники уголовного розыска оперативным путем получили информацию о том, что в городе действует интим-салон.Он работал под видом одного из местных массажных центров.

- Полицейские задержали 19-летнюю сотрудницу заведения. Она подозревается в оказании интимных услуг за деньги. В ходе осмотра помещения салона сотрудники полиции обнаружили документацию, визитные карточки, средства контрацепции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении девушки полицейские составили административный материал по статье 6.11 КоАП (Занятие проституцией), она выплатит штраф в размере до 2 тысяч рублей.

Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). За это виновнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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