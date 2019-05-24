СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-24T13:02:43+03:00

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«Сочи Парк» отметит первый юбилей в субботу, 1 июня. Гостей ждет грандиозный праздник, премьерные шоу, звездный концерт артистов Black Star, открытие новых аттракционов, полеты на воздушном шаре и другие сюрпризы.

С этого дня Сочи Парк переходит на новый режим и увеличивает время работы с 10.00 до 22.00. Юбилейные мероприятия начинаются в 09.45 приветственным шоу «Время открытий» у главного входа. Кстати, в этот день будет представлено еще несколько премьерных анимационных программ - «Три кота в гостях у бабушки», «Страшно веселое шоу Кощея Бессмертного», Шоу русалок, «Иллюзионариум» и другие.

Пресс-служба «Сочи Парка»

Заработают яркие фотозоны, тематика которых – день рождения Парка, и интерактивные площадки, где можно научиться ходить на ходулях, «поймать волну» на баланс-борде или забить гол на футбольном поле. Дважды в день по Сочи Парку пройдет парад героев - артисты пригласят присоединиться к шествию.

Гости юбилея первыми смогут оценить новые аттракционы, в том числе освежающую игровую спрей-зону «Солнечный риф».

Пресс-служба «Сочи Парка»

В десятичасовой программе на Главной сцене выступит кавер-группа, пройдет презентация новых шоу летнего сезона, розыгрыши подарков, среди которых сертификаты на полет на воздушном шаре и многое другое. А вечером запланирован сюрприз - полуторачасовой концерт артистов лэйбла Black Star DANYMUSE и TERNOVOY и фотосессия после.

Завершится день рождения Сочи Парка фейерверком. А Колесо Времени в этот день продолжит работу до 24.00.

В честь пятилетнего юбилея вход 1 июня для взрослых по стоимости детского билета. Гостям отеля-замка «Богатырь» вход в Сочи Парк в подарок.

Пресс-служба «Сочи Парка»

ИСТОЧНИК KP.RU