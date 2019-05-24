В Краснодаре иномарка влетела в столб

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-24T13:00:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре на улице Уральской 23 мая около 01:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 32-летний мужчина находился за рулем автомобиля марки «Хендай Солярис». У него не было права управления, его лишили водительского удостоверения. Мужчина превысил скорость движения, не справился с управлением и въехал в столб, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель иномарки был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 23 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 18 ДТП, в которых 3 человека погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 7 наездов на пешеходов, в них 7 человек были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU