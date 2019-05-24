2019-05-24T13:31:06+03:00
Общество

На экспорт отправят станок кубанского станкостроительного завода

Ведутся переговоры еще c несколькими компаниями из дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Кубы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

На «Южном заводе тяжелого станкостроения» собрали первый станок, который готовят к отправке заказчику из Риги. Это одностоечный токарно-карусельный объект с числовым программным управлением. Он позволит заниматься токарной обработкой массивных металлических деталей размерами 1,6 на 1,4 метра и весом до 6,3 тонн.

Сейчас проходят переговоры еще c несколькими компаниями из дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Кубы.

- На этой неделе завод посетила немецкая бизнес-миссия во главе с президентом Союза машиностроителей Германии Карлом Велькером. До этого состоялась встреча делегации с губернатором Вениамином Кондратьевым. На ней обсуждалось сотрудничество региона и страны в промышленном производстве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, четыре кубанских колледжа вошли в топ-100 лучших образовательных организаций страны. Они получили свои награды в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре отметят День предпринимателя
Замминистра сельского хозяйства Кубани помещен под стражу
В Краснодаре закрыли подпольные казино
Прокуроры помогли ребенку из Новороссийска получить лекарства
В Краснодаре можно будет увидеть «Детей-шпионов»
В Краснодаре сохранят транспортные льготы
Кубанская прокуратура добилась ликвидации свалки
И карта, и банк: «БКС» и «БКС» представили пакет «Брокер PRO»
На Кубани открыли еще один спортивный центр
Погода 25-27 мая в Краснодарском крае: метеорологи прогнозируют сильные дожди с ветром
В Краснодаре пройдет фестиваль ретротехники
В «ЮгСтройИнвест» рассказали о возведении нового детского сада
В Таманском заливе задержаны браконьеры с уловом на миллион рублей
В Сочи мужчина заказал убийство любовника своей бывшей жены
В День славянской письменности глава Кубани посетил русскую православную школу в Краснодаре
В Краснодаре пройдет большой велопарад
В Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителя