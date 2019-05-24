На экспорт отправят станок кубанского станкостроительного завода

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-24T13:31:06+03:00

Ведутся переговоры еще c несколькими компаниями из дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Кубы

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На «Южном заводе тяжелого станкостроения» собрали первый станок, который готовят к отправке заказчику из Риги. Это одностоечный токарно-карусельный объект с числовым программным управлением. Он позволит заниматься токарной обработкой массивных металлических деталей размерами 1,6 на 1,4 метра и весом до 6,3 тонн.

Сейчас проходят переговоры еще c несколькими компаниями из дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Кубы.

- На этой неделе завод посетила немецкая бизнес-миссия во главе с президентом Союза машиностроителей Германии Карлом Велькером. До этого состоялась встреча делегации с губернатором Вениамином Кондратьевым. На ней обсуждалось сотрудничество региона и страны в промышленном производстве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, четыре кубанских колледжа вошли в топ-100 лучших образовательных организаций страны. Они получили свои награды в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

ИСТОЧНИК KP.RU