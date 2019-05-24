В Краснодаре пройдет большой велопарад

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-24T13:49:48+03:00

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В Краснодаре отметят Единый день велопарадов в России. Он состоится 26 мая. Колонна проедет по городу в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах. Стартует мероприятие в 16:00 по Красной на пересечении с Длинной, сбор и регистрация участников - в 15:00.

- Всего участники проедут 6 километров - по Красной от Длинной до кинотеатра «Аврора», повернут по Офицерской и проедут до места старта, где их ожидает небольшая концертная программа. Там же наградят велосипедистов-победителей в номинациях: «Самый оригинальный костюм», «Самый молодой и самый опытный велосипедисты», «Бизнес-леди и бизнесмен на велосипеде», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для желающих присоединиться к велопараду, у которых нет своего транспорта, будет бесплатно работать велошеринг «Lucky Bike». Необходимо только установить мобильное приложение «Lucky Bike», найти с его помощью свободный велосипед в городе. Аренда транспорта на время парада будет бесплатной.

ИСТОЧНИК KP.RU