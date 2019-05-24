2019-05-24T13:49:48+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдет большой велопарад

Он состоится 26 мая
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре отметят Единый день велопарадов в России. Он состоится 26 мая. Колонна проедет по городу в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах. Стартует мероприятие в 16:00 по Красной на пересечении с Длинной, сбор и регистрация участников - в 15:00.

- Всего участники проедут 6 километров - по Красной от Длинной до кинотеатра «Аврора», повернут по Офицерской и проедут до места старта, где их ожидает небольшая концертная программа. Там же наградят велосипедистов-победителей в номинациях: «Самый оригинальный костюм», «Самый молодой и самый опытный велосипедисты», «Бизнес-леди и бизнесмен на велосипеде», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для желающих присоединиться к велопараду, у которых нет своего транспорта, будет бесплатно работать велошеринг «Lucky Bike». Необходимо только установить мобильное приложение «Lucky Bike», найти с его помощью свободный велосипед в городе. Аренда транспорта на время парада будет бесплатной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре отметят День предпринимателя
Замминистра сельского хозяйства Кубани помещен под стражу
В Краснодаре закрыли подпольные казино
Прокуроры помогли ребенку из Новороссийска получить лекарства
В Краснодаре можно будет увидеть «Детей-шпионов»
В Краснодаре сохранят транспортные льготы
Кубанская прокуратура добилась ликвидации свалки
И карта, и банк: «БКС» и «БКС» представили пакет «Брокер PRO»
На Кубани открыли еще один спортивный центр
Погода 25-27 мая в Краснодарском крае: метеорологи прогнозируют сильные дожди с ветром
В Краснодаре пройдет фестиваль ретротехники
В «ЮгСтройИнвест» рассказали о возведении нового детского сада
В Таманском заливе задержаны браконьеры с уловом на миллион рублей
В Сочи мужчина заказал убийство любовника своей бывшей жены
В День славянской письменности глава Кубани посетил русскую православную школу в Краснодаре
На экспорт отправят станок кубанского станкостроительного завода
В Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителя