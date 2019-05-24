2019-05-24T16:26:19+03:00
Происшествия

В Сочи мужчина заказал убийство любовника своей бывшей жены

35-летний мужчина собирался заплатить за это миллион
Ева Мур@kp_kuban
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В Сочи завершено расследование покушения на заказное убийство. В тяжком преступлении обвиняется 35-летний житель Адлерского района .

Известно, что убить мужчина планировал 41-летнего любовника бывшей жены. Расквитаться с соперником, он предложил своему 45-летнему знакомому за 1 миллион рублей. Тот согласился, но, подумав, все-таки решил обратиться в полицию.

- Дальше уже действовали правоохранители, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Заказчик передал фото предполагаемой жертвы и адрес, где тот может находиться.

Позже смерть 41-летнего сочинца подстроили оперативники, а ревнивцу передали подтверждающие материалы, что его заказ выполнен. Тот в ответ, как и обещал, расплатился за "качественную" работу. Сразу после передачи денег его задержали сотрудники ОМОН города Сочи ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

- Сейчас он находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Необходимо выяснить все обстоятельства, толкнувшие мужчину на преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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