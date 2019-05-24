2019-05-24T15:45:26+03:00
Общество

В Таманском заливе задержаны браконьеры с уловом на миллион рублей

Они выловили азовскую креветку и морского конька
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
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Пограничный наряд поймал браконьеров в районе Косы Чушки в Таманском заливе. Ими оказались двое жителей Крыма. Накануне они установили здесь сети, а затем вернулись за уловом. За этим занятием их и задержали пограничники.

- У мужчин изъяли 8 вентерей, моторную лодку и весь улов. В ловушки браконьеров попали более 7 тысяч особей азовской креветки, порядка 5,5 тысяч экземпляров атерины и бычка. По оценке специалистов ущерб составил порядка 1 миллиона рублей. Кроме того, среди улова также было обнаружено несколько особей рыбы иглы и морского конька в жизнеспособном состоянии. Их выпустили в естественную среду обитания, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Пограничники также напомнили, что до 31 мая во всех азовских лиманах Краснодарского края действует запрет на любительское и спортивное рыболовство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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