В «ЮгСтройИнвест» рассказали о возведении нового детского сада

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-24T16:11:05+03:00

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Уже совсем скоро в краснодарском микрорайоне «Губернский» свои двери распахнет новейший детский сад на 300 мест с ясельными группами. О том, как идет подготовка учебного заведения, и том, когда раскатистый детский смех наполнит стены садика, читайте в нашем материале.

Этот детский сад станет уже вторым учреждением для самых маленьких жителей в жилом комплексе от «ЮгСтройИнвест». На данный момент монтаж фасада выполнен на 95%, возведены внутренние перегородки, остекление произведено во всем здании. Производится монтаж водопровода и отопления 2 этажа, монтаж светильников, розеток и выключателей, а также облицовка стен плиткой и поклейка обоев.

Уже летом здесь будут готовы спальные комнаты, игровые, пищеблок, собственный спортивный и музыкальный зал, кабинет психолога и логопеда. Строители уже приступили к обустройству прилегающей территории – здесь расположится 16 изолированных игровых и 2 спортивные площадки для ребятишек разных возрастов, будет произведено озеленение.

«Мы уверены, жилые микрорайоны должны быть созданы для комфортной жизни людей, а потому вместе с домами возводим и всю необходимую инфраструктуру, – рассказывает заместитель генерального директора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин. – Новый детский сад уже готов на 80%. Планируется, что мы сдадим его с опережением графика – в июле.

Микрорайон «Губернский» можно по праву назвать самым семейным в городе. Здесь есть все для комфортной жизни – раскидистые зеленые аллеи с арт-объектами, самая большая и оснащенная в городе школа на 1550 мест, детские сады, площадки, остановки общественного транспорта, зоны барбекю, крытый тренажерный зал, зоны для занятий спортом. Компания «ЮгСтройИнвест» привыкла заботиться о том, чтобы жить в возведенных ею микрорайонах было на радость каждому. И это чувствуется в каждой детали.

ИСТОЧНИК KP.RU