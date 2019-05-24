2019-05-24T16:11:05+03:00
Недвижимость

В «ЮгСтройИнвест» рассказали о возведении нового детского сада

Совсем скоро он появится в краснодарском микрорайоне «Губернский»
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Группа компаний «ЮгСтройИнвест»Группа компаний «ЮгСтройИнвест»
Изменить размер текста:

Уже совсем скоро в краснодарском микрорайоне «Губернский» свои двери распахнет новейший детский сад на 300 мест с ясельными группами. О том, как идет подготовка учебного заведения, и том, когда раскатистый детский смех наполнит стены садика, читайте в нашем материале.

Этот детский сад станет уже вторым учреждением для самых маленьких жителей в жилом комплексе от «ЮгСтройИнвест». На данный момент монтаж фасада выполнен на 95%, возведены внутренние перегородки, остекление произведено во всем здании. Производится монтаж водопровода и отопления 2 этажа, монтаж светильников, розеток и выключателей, а также облицовка стен плиткой и поклейка обоев.

Уже летом здесь будут готовы спальные комнаты, игровые, пищеблок, собственный спортивный и музыкальный зал, кабинет психолога и логопеда. Строители уже приступили к обустройству прилегающей территории – здесь расположится 16 изолированных игровых и 2 спортивные площадки для ребятишек разных возрастов, будет произведено озеленение.

«Мы уверены, жилые микрорайоны должны быть созданы для комфортной жизни людей, а потому вместе с домами возводим и всю необходимую инфраструктуру, – рассказывает заместитель генерального директора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин. – Новый детский сад уже готов на 80%. Планируется, что мы сдадим его с опережением графика – в июле.

Микрорайон «Губернский» можно по праву назвать самым семейным в городе. Здесь есть все для комфортной жизни – раскидистые зеленые аллеи с арт-объектами, самая большая и оснащенная в городе школа на 1550 мест, детские сады, площадки, остановки общественного транспорта, зоны барбекю, крытый тренажерный зал, зоны для занятий спортом. Компания «ЮгСтройИнвест» привыкла заботиться о том, чтобы жить в возведенных ею микрорайонах было на радость каждому. И это чувствуется в каждой детали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре отметят День предпринимателя
Замминистра сельского хозяйства Кубани помещен под стражу
В Краснодаре закрыли подпольные казино
Прокуроры помогли ребенку из Новороссийска получить лекарства
В Краснодаре можно будет увидеть «Детей-шпионов»
В Краснодаре сохранят транспортные льготы
Кубанская прокуратура добилась ликвидации свалки
И карта, и банк: «БКС» и «БКС» представили пакет «Брокер PRO»
На Кубани открыли еще один спортивный центр
Погода 25-27 мая в Краснодарском крае: метеорологи прогнозируют сильные дожди с ветром
В Краснодаре пройдет фестиваль ретротехники
В Таманском заливе задержаны браконьеры с уловом на миллион рублей
В Сочи мужчина заказал убийство любовника своей бывшей жены
В День славянской письменности глава Кубани посетил русскую православную школу в Краснодаре
В Краснодаре пройдет большой велопарад
На экспорт отправят станок кубанского станкостроительного завода
В Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителя