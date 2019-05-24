И карта, и банк: «БКС» и «БКС» представили пакет «Брокер PRO»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-24T16:17:44+03:00

«БКС Брокер» с «БКС Банк» выпустили на рынок премиальный пакет услуг «Брокер PRO», при оформлении которого клиент получает статусную карту Visa Infinite

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- Программа «Брокер PRO» относится к премиальному сегменту. Мы предлагаем выгодный и удобный сервис, в котором будет широкий спектр финансовых услуг в рамках одного пакета, - комментирует Дмитрий Панченко, заместитель управляющего директора ООО «Компания БКС».

Основные привилегии программы - бесплатное обслуживание с активами на брокерском и банковском счетах от 3 миллионов рублей, получение до 500 тысяч рублей в месяц в любых банкоматах по всему миру без комиссии, повышенный лимит выдачи наличных в банкоматах «БКС Банка» - до миллиона рублей в сутки и другие.

- Это первая премиальная карта для клиентов нашего партнера «БКС Брокер», в которой собраны лучшие сервисы: получение наличных без комиссии в любой точке мира, программа БКС Бонус, привилегии от платежной системы Visa и многое другое, - подчеркнул руководитель дирекции розничного банковского бизнеса «БКС Банк» Илья Чернышев.

Подключиться к программе можно с 1 июня 2019 года, для новых клиентов «БКС» пакет услуг также доступен. «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая лидирует на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов - свыше 300 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU