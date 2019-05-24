В Краснодаре пройдет фестиваль ретротехники

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-24T16:22:40+03:00

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В Краснодаре 25 мая в парке им. 30-летия Победы пройдет фестиваль ретро-техники и клубов исторической реконструкции «Наследие». Мероприятие, приуроченное к дням военного водителя и пограничника, начнется в 11.00 около Выставочного зала Боевой Славы.

- Откроется фестиваль парадом с выносом знамен и концертной программой. Затем перед зрителями проедет ретро-техника. Ожидается, что в этом году в параде примут участие машины 40-х-80-х гг. прошлого столетия, мотоциклы и велосипеды, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также проведут реконструкцию сражения времен Великой Отечественной войны. В ней примут участие около 70 человек — представители клубов исторической реконструкции Краснодара, ст. Динской, Курганинска, Белореченска, пос. Яблоновского.

Затем зрители смогут сделать фото с реконструкторами на память.

ИСТОЧНИК KP.RU