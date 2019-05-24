2019-05-24T16:55:38+03:00
Общество

На Кубани открыли еще один спортивный центр

На его строительство потратили почти 25 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: персс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяФото: персс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края
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В станице Родниковской Курганинского района открыли спортивный комплекс шаговой доступности. Новый объект получил название «Лидер». На его возведение и оснащение потратили порядка 25 млн рублей.

- В современном спорткомплексе, площадью порядка 1200 кв. метров есть игровой зал, раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская. Он предназначен для занятий такими видами спорта, как гандбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Добавим, спорткомплекс в Родниковской – уже девятый по счёту, возведенный на Кубани. Планируется, что ежегодно на территории региона будут открывать до 20 подобных объектов. Кроме того, в 2019-м планируется начать строительство 10 центров единоборств.

Стоит отметить, что, согласно статистике, в 2018 году спортом в крае систематически занимаются два миллиона 600 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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