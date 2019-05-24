2019-05-24T17:19:11+03:00
Происшествия

Кубанская прокуратура добилась ликвидации свалки

В Ленинградском районе убрали полигон ТБО
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В апреле в прокуратуру Ленинградского района поступило заявление от местного жителя. Он сообщил о незаконной свалке. В ходе санкционированной проверки выяснилось, что несанкционированное размещение твердых коммунальных отходов производилось на территории фермы выращивания крупного рогатого скота бывшего ЗАО «Красноармеец».

- В адрес главы Восточного сельского поселения прокуратурой было вынесено представление с требованием о ликвидации незаконной свали, поиску и привлечению к ответственности виновных лиц, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

В итоге глава администрации Восточного сельского поселения был привлечен к административной ответственности. Несанкционированная свалка была ликвидирована.

Напомним, в Краснодаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика уборочной компании. Пострадали три пассажира маршрутки, их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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