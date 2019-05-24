2019-05-24T17:42:07+03:00
Общество

В Краснодаре сохранят транспортные льготы

Они буду действительны до конца июня, независимо от изменения вида транспорта
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре в середине июня заменят подвижной состав общественного транспорта на маршрутах №№ 9, 31 и 14. Для тех, кто уже приобрел льготные проездные, документы решили сделать действительными на троллейбус и автобус одновременно.

- Льготные проездные билеты будут действовать на троллейбусы и автобусы, которые пойдут под номерами 9, 31 и 14. Это касается только этих маршрутов и никаких других, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Добавим, в планах КТТУ заменить троллейбусы на маршрутах № 9 «Автовокзал «Южный» — Бальнеолечебница» и № 31 «Железнодорожный вокзал „Краснодар-I“ — ул. Домбайская» на низкопольные автобусы. Они в обязательном порядке будут оборудованы кондиционерами.

А вот на маршруте № 14 «Комсомольский микрорайон — Бальнеолечебница» автобусы уступят место троллейбусам. При этом движение от ул. Тюляева организуют по ул. Сормовской.

Напомним, гордума крайцентра выделила 123 млн рублей на закупку 12 электробусов. Их пустят по троллейбусным маршрутам улицы Красной. Новый транспорт экологичный, более маневренный, дешевле и удобнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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