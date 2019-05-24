2019-05-24T17:51:56+03:00
Звезды

В Краснодаре можно будет увидеть «Детей-шпионов»

Выставка с таким названием пройдет в краевой столице
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет интерактивная выставка «Дети-шпионы». Она будет работать с 31 мая по 14 июля. Посетители смогут увидеть, в частности, лазерный лабиринт, мультимедийную стену, стол для изучения азбуки Морзе.

- Экспонаты помогут детям развить логическое мышление, воображение, внимательность и ловкость, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Помимо прочего, организаторы мероприятия приготовили для гостей необычный квест. Ключами в нем станут экспонаты. Также посетителям предложат бесплатную экскурсию.

Напомним, В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет выставка репродукций картин художников Северного Возрождения «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны картин». Она продлится с 4 июня по 4 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре отметят День предпринимателя
Замминистра сельского хозяйства Кубани помещен под стражу
В Краснодаре закрыли подпольные казино
Прокуроры помогли ребенку из Новороссийска получить лекарства
В Краснодаре сохранят транспортные льготы
Кубанская прокуратура добилась ликвидации свалки
И карта, и банк: «БКС» и «БКС» представили пакет «Брокер PRO»
На Кубани открыли еще один спортивный центр
Погода 25-27 мая в Краснодарском крае: метеорологи прогнозируют сильные дожди с ветром
В Краснодаре пройдет фестиваль ретротехники
В «ЮгСтройИнвест» рассказали о возведении нового детского сада
В Таманском заливе задержаны браконьеры с уловом на миллион рублей
В Сочи мужчина заказал убийство любовника своей бывшей жены
В День славянской письменности глава Кубани посетил русскую православную школу в Краснодаре
В Краснодаре пройдет большой велопарад
На экспорт отправят станок кубанского станкостроительного завода
В Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителя