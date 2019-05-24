В Краснодаре можно будет увидеть «Детей-шпионов»

СЕГОДНЯ 17:51 2019-05-24T17:51:56+03:00

Выставка с таким названием пройдет в краевой столице

Изменить размер текста: A A

В краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет интерактивная выставка «Дети-шпионы». Она будет работать с 31 мая по 14 июля. Посетители смогут увидеть, в частности, лазерный лабиринт, мультимедийную стену, стол для изучения азбуки Морзе.

- Экспонаты помогут детям развить логическое мышление, воображение, внимательность и ловкость, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Помимо прочего, организаторы мероприятия приготовили для гостей необычный квест. Ключами в нем станут экспонаты. Также посетителям предложат бесплатную экскурсию.

Напомним, В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет выставка репродукций картин художников Северного Возрождения «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны картин». Она продлится с 4 июня по 4 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU