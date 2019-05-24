2019-05-24T18:11:18+03:00
Общество

Прокуроры помогли ребенку из Новороссийска получить лекарства

Необходимые препараты вовремя не закупили
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сотрудники прокуратуры Краснодарского края провели проверку соблюдения законодательства о бесплатном лекарственном обеспечении несовершеннолетних. В ходе нее выяснилось, что 7-летний ребенок из Новороссийска не смог получить необходимые препараты в должное время.

- Ребенок страдал эпилепсией. В феврале-мае 2019 года врачи детской городской поликлиники Новороссийска выписывали ему рецепты на бесплатные препараты. Однако, получить их ребенок так и не смог, из-за несвоевременной закупки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

По итогам проверки прокуратура вынесла представление в адрес министру здравоохранения Краснодарского края внесено представление. В данный момент нарушения устранены, а ребенок обеспечен необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме.

Напомним, ранее кубанская прокуратура добилась ликвидации свалки. В Ленинградском районе убрали полигон ТБО

ИСТОЧНИК KP.RU

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