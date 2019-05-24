2019-05-24T19:08:52+03:00
Происшествия

Замминистра сельского хозяйства Кубани помещен под стражу

Такое решение сегодня принял суд
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по факту коррупции министерстве сельского хозяйства Краснодарского края. В зависимости от роли, заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и его подчиненный, подозреваются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

- Как установило следствие, в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива, обратилась в министерство по вопросу получения субсидии на развитие бизнеса. Начальник управления развития малых форм хозяйствования, сообщил, что она получит содействие в случае передачи 10% от суммы кредита, а именно – 4 млн рублей. О данном требовании женщина сообщила в правоохранительные органы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил 4 миллиона рублей. В тот же день он передал их заместителю министра сельского хозяйства. В дальнейшем оба чиновника были задержаны сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Суд 24 мая 2019 года избрал в отношении заместителя министра сельского хозяйства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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