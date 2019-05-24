2019-05-24T19:57:13+03:00
Общество

В Краснодаре отметят День предпринимателя

Мероприятие пройдет в одном из торговых центров кубанской столицы
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В одном из краснодарских торгово-развлекательных центров 26 мая 2019 года пройдет ряд мероприятий, посвященных «Дню предпринимателя».

- В частности, запланирован ряд презентаций бизнес-проектов от выпускников «Школы молодого предпринимателя», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, гости мероприятия смогут посетить фотовыставку о женщинах в бизнесе «Такие мамы» и показ модных дизайнеров. Также все желающие смогут поучаствовать в бизнес-квесте от ассоциации молодых предпринимателей Краснодарского края.

На площадке ТРЦ пройдет игра «Дети/взрослые» и розыгрыш призов. Здесь будут проводить мастер-классы, презентации, конкурсы, организуют работу фотозон.

Напомним, в краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет интерактивная выставка «Дети-шпионы». Она будет работать с 31 мая по 14 июля. Посетители смогут увидеть, в частности, лазерный лабиринт, мультимедийную стену, стол для изучения азбуки Морзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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