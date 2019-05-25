2019-05-25T09:20:34+03:00
Общество

В Сочи женщина хотела провезти через таможню сигареты в детской коляске

Под матрасом нашли 30 блоков незадекларированного товара
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба Сочинской таможниФОТО: пресс-служба Сочинской таможни
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23 мая на таможенном посту в Адлере пограничники решили проверить женщину с коляской. Пограничники спросили у нее, везет ли она товар для декларирования. Та ответила нет и добавила, что везет ребенка в больницу и очень спешит.

- Наши сотрудники решили досмотреть ее, - сообщает пресс-служба Сочинской таможни. – Выяснилось, что в коляске мать прятала 300 пачек сигарет. Женщина рассказала, что везла их из Абхазии для продажи в Сочи. Возбудили 2 административных дела статьям 16.2 и 16.3 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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