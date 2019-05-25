В Краснодаре мотоциклист насмерть сбил женщину и погиб
Авария случилась ночью 25 мая на трассе Краснодар - Ейск
ФОТО: Архив "КП"
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26-летний парень на мотоцикле «Хонда» ехал со стороны улицы 3-я Трудовая в поселок Южный. По пути сбил пешехода, который переходил дорогу в запрещенном месте.
- Этот участок был оборудован ограждениями, - сообщил официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко. – В результате аварии оба погибли на месте. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU