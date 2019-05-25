На Кубани выделят 20 млн рублей на развитие рынков и ярмарок

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-25T11:30:11+03:00

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Собственники объектов модернизируют и благоустраивают рыночно-ярмарочных площади. А всего в эту сфер планируют вложить около 20 млн рублей.

- В стадии реконструкции находятся девять объектов торговли в Староминском, Ленинградском, Каневском, Усть-Лабинском, Брюховецком, Кореновском, Апшеронском районах, а также в Краснодаре, - сообщает пресс-служба администрации края.

Всего на Кубани работают 30 рынков, более 800 ярмарок и около 50 торговых комплексов как рынки и ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU