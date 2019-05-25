На Кубани нашли двух подростков, которые ушли их дома
Школьники из станицы Суздальской решили погулять
ФОТО: пресс-служба ГУ МВД края.
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15-летний Руслан Гречанов и 13-летний Артем Лискун вышли из дома 23 мая и до сих пор не вернулись. Их видели на автозаправке в Горячем Ключе и в 12 утра в микрорайоне Заречье.
- Их искали двое суток и недавно нашли. Жизни и здоровью детей ничто не угрожает, в скоро мальчиков заберут домой родители, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края.
ИСТОЧНИК KP.RU