На Кубани нашли двух подростков, которые ушли их дома

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-25T12:33:43+03:00

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15-летний Руслан Гречанов и 13-летний Артем Лискун вышли из дома 23 мая и до сих пор не вернулись. Их видели на автозаправке в Горячем Ключе и в 12 утра в микрорайоне Заречье.

- Их искали двое суток и недавно нашли. Жизни и здоровью детей ничто не угрожает, в скоро мальчиков заберут домой родители, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края.

ИСТОЧНИК KP.RU