На Кубани пройдут ливни с градом и шквалистым ветром

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-25T13:36:55+03:00

Экстренное предупреждение действует с 25 по 27 мая

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Непогода случится в следующих районах края: Абинском, Апшеронском, Лабинском, Мостовском, Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике, Новороссийске. В Сочи возможны сходы оползней и просадка грунта.

- Обстановка в муниципальных образованиях находится под контролем оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края.

ИСТОЧНИК KP.RU