На Кубани пройдут ливни с градом и шквалистым ветром
Экстренное предупреждение действует с 25 по 27 мая
ФОТО: Олег РУКАВИЦЫН
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Непогода случится в следующих районах края: Абинском, Апшеронском, Лабинском, Мостовском, Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике, Новороссийске. В Сочи возможны сходы оползней и просадка грунта.
- Обстановка в муниципальных образованиях находится под контролем оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края.
ИСТОЧНИК KP.RU