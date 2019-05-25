На Кубани начался курортный сезон

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-25T14:37:08+03:00

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В Сочи пройдет традиционный костюмированный карнавал с 500 артистами. А в Туапсинском районе вместе с началом курортного сезона отмечается день района. Одним из главных событий дня там станет фестиваль национальных культур.

- Официальный старт курортного сезона в Геленджике будет дан 1 июня. В первый день лета там пройдет карнавал, а 8 июня сезон откроют в Анапе. В Темрюкском районе торжественные мероприятия по случаю открытия сезона пройдут 12 июня, в Ейске — 15 июня, - сообщает пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU