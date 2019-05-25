На Кубани начался курортный сезон
Первыми официально открылись для летнего отдыха 25 мая Сочи и Туапсе
ФОТО: пресс-служба администрации края
Изменить размер текста:
В Сочи пройдет традиционный костюмированный карнавал с 500 артистами. А в Туапсинском районе вместе с началом курортного сезона отмечается день района. Одним из главных событий дня там станет фестиваль национальных культур.
- Официальный старт курортного сезона в Геленджике будет дан 1 июня. В первый день лета там пройдет карнавал, а 8 июня сезон откроют в Анапе. В Темрюкском районе торжественные мероприятия по случаю открытия сезона пройдут 12 июня, в Ейске — 15 июня, - сообщает пресс-служба администрации края.
ИСТОЧНИК KP.RU