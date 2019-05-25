2019-05-25T15:54:02+03:00
Общество

В Краснодаре в 2018 году казаки помогли раскрыть 222 преступления

Об этом рассказал атаман Екатеринодарского районного казачьего общества Сергей Васин
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
Изменить размер текста:

В 2018 году численность общества выросла на 25 %. Сегодня в нем более 2,8 тысяч человек. Из них 387 казаки до 18 лет. В 2019 году казаки охраняют все школы Кубани. По поручению главы Краснодара Евгения Первышова, для этого еще закупят ручные металлоискатели. Еще из казаков сформировано подразделение МЧС, численность группы - 50 человек, все они прошли специальное обучение.

- Ежедневно около 125 казаков патрулируют улицы Краснодара вместе с сотрудниками правоохранительных органов. За 2018 год казаки помогли раскрыть 222 преступления и выявить 5,5 тыс. административных нарушений. С помощью членов ЕРКО задержано 77 человек, которые находились в розыске, - цитирует Сергея Васина пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске подросток сел за руль без прав и разбился на смерть в ДТП
В Сочи машины сбили двух детей
На Кубани начался курортный сезон
На Кубани пройдут ливни с градом и шквалистым ветром
На Кубани нашли двух подростков, которые ушли их дома
На Кубани выделят 20 млн рублей на развитие рынков и ярмарок
В Краснодаре мотоциклист насмерть сбил женщину и погиб
В Сочи женщина хотела провезти через таможню сигареты в детской коляске
В Краснодаре отметят День предпринимателя
Замминистра сельского хозяйства Кубани помещен под стражу
В Краснодаре закрыли подпольные казино
Прокуроры помогли ребенку из Новороссийска получить лекарства
В Краснодаре можно будет увидеть «Детей-шпионов»
В Краснодаре сохранят транспортные льготы
Кубанская прокуратура добилась ликвидации свалки
И карта, и банк: «БКС» и «БКС» представили пакет «Брокер PRO»
На Кубани открыли еще один спортивный центр
Погода 25-27 мая в Краснодарском крае: метеорологи прогнозируют сильные дожди с ветром
В Краснодаре пройдет фестиваль ретротехники
В «ЮгСтройИнвест» рассказали о возведении нового детского сада
В Таманском заливе задержаны браконьеры с уловом на миллион рублей
В Сочи мужчина заказал убийство любовника своей бывшей жены
В День славянской письменности глава Кубани посетил русскую православную школу в Краснодаре
В Краснодаре пройдет большой велопарад
На экспорт отправят станок кубанского станкостроительного завода
В Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителя