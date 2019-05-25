В Краснодаре в 2018 году казаки помогли раскрыть 222 преступления

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-25T15:54:02+03:00

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В 2018 году численность общества выросла на 25 %. Сегодня в нем более 2,8 тысяч человек. Из них 387 казаки до 18 лет. В 2019 году казаки охраняют все школы Кубани. По поручению главы Краснодара Евгения Первышова, для этого еще закупят ручные металлоискатели. Еще из казаков сформировано подразделение МЧС, численность группы - 50 человек, все они прошли специальное обучение.

- Ежедневно около 125 казаков патрулируют улицы Краснодара вместе с сотрудниками правоохранительных органов. За 2018 год казаки помогли раскрыть 222 преступления и выявить 5,5 тыс. административных нарушений. С помощью членов ЕРКО задержано 77 человек, которые находились в розыске, - цитирует Сергея Васина пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU