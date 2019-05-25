В Сочи машины сбили двух детей

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-25T17:26:16+03:00

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24 мая на улице Абрикосовой около 11:00 9-летний мальчик перебегал дорогу, его сбила «Лада Ларгус». За рулем был 28-летний водитель. Аналогичная авария случилась на Красноармейской. Там 11-летняя девочка неожиданно выбежала из-за припаркованного автомобиля на дорогу и попала под колеса «Ниссан» под управлением 32-летней женщины.

- В результате ДТП оба ребенка были госпитализированы. Пострадавшим назначили стационарное лечение, - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного двжения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU