2019-05-25T17:26:16+03:00
Происшествия

В Сочи машины сбили двух детей

Их госпитализировали
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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24 мая на улице Абрикосовой около 11:00 9-летний мальчик перебегал дорогу, его сбила «Лада Ларгус». За рулем был 28-летний водитель. Аналогичная авария случилась на Красноармейской. Там 11-летняя девочка неожиданно выбежала из-за припаркованного автомобиля на дорогу и попала под колеса «Ниссан» под управлением 32-летней женщины.

- В результате ДТП оба ребенка были госпитализированы. Пострадавшим назначили стационарное лечение, - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного двжения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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