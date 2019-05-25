В Новороссийске подросток сел за руль без прав и разбился на смерть в ДТП

СЕГОДНЯ 18:05 2019-05-25T18:06:30+03:00

24 мая 16-летний парень вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем

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В 15:40 в поселке Борисовская подросток был за рулем «Ниссана». На встречной полосе он столкнулся с «Мицубиси». Удар был такой силы, что части встречной иномарки попали в проезжавший мимо автомобиль «Мазда».

- В результате ДТП несовершеннолетний погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД края. - Водитель «Мазды» с травмами различной степени тяжести доставлен больницу. По факту аварии полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU