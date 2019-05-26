2019-05-26T09:29:02+03:00
Происшествия

В Адыгее пропала 16-летняя Дарья Шопина

Девушка вышли из школы, но домой не вернулась
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Пропала 16-летняя Дарья ШопинаПропала 16-летняя Дарья Шопина
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В Адыгее и Краснодарском крае идут поиски 16-летней Дарьи Шопиной. 24 мая девушка вышла из школы №34 в Майкопе, но домой так и не вернулась. Родственники школьницы обратились в полицию.

Девушка вышла из школы, но домой не вернулась

Девушка вышла из школы, но домой не вернулась

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы прямые, русые, глаза серые. Даша была одета в темно-синюю кофту, белую блузку, черные брюки, темно-синие кроссовки. С собой у нее был синий рюкзак. С собой: синий рюкзак.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Дарьи Шопиной, сообщите в полицию или по телефону 8-962-868-80-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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