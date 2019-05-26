Штормовое предупреждение действует на Кубани до утра 27 мая

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-26T11:26:15+03:00

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Последние выходные весны на Кубани принесли в регион сильные дожди и ветер. 25 мая ливень подтопил несколько улиц Краснодара. Чтобы освободить проезжую часть от воды, выехали 12 водооткачивающих машин, которые работали всю ночь.

Больше других пострадала улица 2-я Пятилетка, где с потоком не справились засоренные решетки ливневок. Движение по улице на некоторое время останавливалось. Сейчас дорога в проезжем состоянии.

В то же время впервые за долгое время сильный дождь не привел к подтоплениям на улице Московской в Музыкальном микрорайоне.

— Несмотря на то, что строительство магистрального коллектора еще не окончено, система ливневой канализации частично заработала, и уже виден положительный результат. Тот участок улицы Московской, который ранее при выпадении обильных осадков сильно подтапливало, сегодня практически сухой. И это при том, что дождь шел в течение 4 часов, — сказал глава Прикубанского округа Александр Журавлев.

По всему Краснодарскому краю продолжает действовать экстренное предупреждение. Региональное управление МЧС работает в режиме повышенной готовности.

- В готовности к действиям по предназначению находится аэромобильная группировка Главного управления в составе 100 человек личного состава и 17 единиц техники. Организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов по контролю обстановки на территориях муниципальных образований, - сообщают в пресс-службе экстренного ведомства.

До утра 27 мая по краю ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU