Краснодарцы собирают подписи за сохранение движения троллейбусов по улице Красной

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-26T11:36:21+03:00

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Несколько дней назад в администрации Краснодара сообщили о ликвидации троллейбусной линии с улицы Красной и изменении двух троллейбусных маршрутов – 21 и 13. В перспективе на линию должны выйти новые электробусы, но в первое время маршруты 9 и 31 заменят автобусами. Изменения вступят в силу уже 15 июня.

Это решение вызывало широкую общественную дискуссию. Часть жителей Восточно-Кругликовского района высказалась против ликвидации троллейбусной линии. 25 и 26 мая с 18 до 21 часа на конечной остановке на улице Домбайской идет сбор подписей. Инициаторы говорят о том, что решение администрации поспешно и требует обсуждения.

Городские власти сообщают, что изменения связаны с масштабной реконструкцией улицы Красной, где в перспективе все провода уберут под землю.

ИСТОЧНИК KP.RU