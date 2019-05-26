Геленджик отказался от запуска шаров во время праздников
В Геленджике праздник последнего звонка обошелся без запуска воздушных шаров. На курорте решили позаботиться об экологии и отказались от этой традиции.
- В Геленджике больше не будут на праздниках запускать в небо воздушные шары. Эта традиция приносит природе большой вред. С инициативой отказаться от шаров вышел глава Геленджика. Алексей Богодистов призвал пожалеть птиц и животных, водоемы и леса, которым маленькие и безобидные на первый взгляд шарики приносят большие проблемы! – сообщают в пресс-службе администрации курорта.
По данным экологов, шары могут пролетать до 80 километров, в них путаются птицы, а животные нередко принимают их за пищу. А разлагается материал не менее четырех лет. В Геленджике призывают последовать этому примеру и отказаться от загрязняющей природу традиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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