В Новороссийске 1 июня пройдет «Парад колясок»
К участию приглашают всех родителей города-героя
Парад колясок пройдет на набережной города-героя
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В День защиты детей в Новороссийске пройдет одно из самых милых мероприятий года – «Парад колясок». Родители проявляют фантазию и умения, превращая коляски в кареты, кометы и вообще что угодно.
Всех желающих приглашают принять участие в праздничном шествии-конкурсе, которое состоится на набережной имени Адмирала Серебрякова. Для этого нужно записаться по телефону (8617) 64-22-04.
Участникам обещают призы, подарки и яркое шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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