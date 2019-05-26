В Новороссийске 1 июня пройдет «Парад колясок»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-26T13:30:02+03:00

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В День защиты детей в Новороссийске пройдет одно из самых милых мероприятий года – «Парад колясок». Родители проявляют фантазию и умения, превращая коляски в кареты, кометы и вообще что угодно.

Всех желающих приглашают принять участие в праздничном шествии-конкурсе, которое состоится на набережной имени Адмирала Серебрякова. Для этого нужно записаться по телефону (8617) 64-22-04.

Участникам обещают призы, подарки и яркое шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU