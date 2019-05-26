2019-05-26T13:30:02+03:00
Общество

В Новороссийске 1 июня пройдет «Парад колясок»

К участию приглашают всех родителей города-героя
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Парад колясок пройдет на набережной города-герояПарад колясок пройдет на набережной города-героя
Изменить размер текста:

В День защиты детей в Новороссийске пройдет одно из самых милых мероприятий года – «Парад колясок». Родители проявляют фантазию и умения, превращая коляски в кареты, кометы и вообще что угодно.

Всех желающих приглашают принять участие в праздничном шествии-конкурсе, которое состоится на набережной имени Адмирала Серебрякова. Для этого нужно записаться по телефону (8617) 64-22-04.

Участникам обещают призы, подарки и яркое шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Анна Семенович попала в стихию на Кубани
Команда Кубани вошла в десятку победителей национального чемпионата «Молодые профессионалы»
Мурад Мусаев: Мы заняли то место, которое заслужили
Курбан Бердыев: Допускаю, что могу остаться в «Рубине»
В станице Староминской установили самый большой стакан кваса в России
Геленджик отказался от запуска шаров во время праздников
Краснодарцы собирают подписи за сохранение движения троллейбусов по улице Красной
Штормовое предупреждение действует на Кубани до утра 27 мая
В Адыгее пропала 16-летняя Дарья Шопина
В Новороссийске подросток сел за руль без прав и разбился на смерть в ДТП
В Сочи машины сбили двух детей
В Краснодаре в 2018 году казаки помогли раскрыть 222 преступления
На Кубани начался курортный сезон
На Кубани пройдут ливни с градом и шквалистым ветром
На Кубани нашли двух подростков, которые ушли их дома
На Кубани выделят 20 млн рублей на развитие рынков и ярмарок