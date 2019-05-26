2019-05-26T14:51:16+03:00
Туризм

В станице Староминской установили самый большой стакан кваса в России

Фестиваль хлебного напитка прошел на Кубани
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фестиваль кваса прошел в Староминском районеФестиваль кваса прошел в Староминском районе
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Сразу два рекорда России установили на фестивале кваса, который прошел в станице Староминской. Здесь появился самый вместительный стакан с квасом, емкостью более 5200 литров, а 5260 человек выстроились надписью «квас».

Фестиваль хлебного напитка каждый год радует посетителей новым рекордом. В прошлом году здесь одновременно готовили окрошку более 1000 человек. Нынешний фестиваль включал в себя спортивные соревнования, а также кулинарные мастер-классы.

– Староминский фестиваль кваса по праву считается визитной карточкой Краснодарского края. Из года в год он собирает на своей площадке все больше участников. Ежегодно здесь устанавливаются всероссийские и мировые кулинарные рекорды, которые способствуют развитию и продвижению гастрономического туризма в нашем регионе, – сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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