В станице Староминской установили самый большой стакан кваса в России
Сразу два рекорда России установили на фестивале кваса, который прошел в станице Староминской. Здесь появился самый вместительный стакан с квасом, емкостью более 5200 литров, а 5260 человек выстроились надписью «квас».
Фестиваль хлебного напитка каждый год радует посетителей новым рекордом. В прошлом году здесь одновременно готовили окрошку более 1000 человек. Нынешний фестиваль включал в себя спортивные соревнования, а также кулинарные мастер-классы.
– Староминский фестиваль кваса по праву считается визитной карточкой Краснодарского края. Из года в год он собирает на своей площадке все больше участников. Ежегодно здесь устанавливаются всероссийские и мировые кулинарные рекорды, которые способствуют развитию и продвижению гастрономического туризма в нашем регионе, – сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU