Курбан Бердыев: Допускаю, что могу остаться в «Рубине»

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-26T16:35:27+03:00

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Курбан Бердыев может остаться в «Рубине» на следующий сезон. Об этом тренер заявил на послематчевой пресс-конференции в Краснодаре. Казанская команда уступила со счетом 0:1 и заняла 11 место по итогам сезона.

- Пройдет несколько дней и мы все скажем. Это произойдет после разговора с руководством, - сказал Курбан Бердыев. – Допускаю ли я, что могу остаться? Естественно!

Что касается матча, тренер назвал «Краснодар» более классной командой.

- К поражению привели невынужденные ошибки о которых мы говорили. Безусловно, можно было выступить в сезоне и лучше, но травмы помешали этому, - добавил тренер.

Бердыев тепло проводил Маурисио Перейру и Шарля Каборе, которые провели свой последний матч за «Краснодар».

- Я не знаком с ними лично. Они доставляли удовольствие своей игрой. Жалко, что такие легионеры покидают чемпионат. Вот именно таких легионеров нам не хватает. И если с такими легионерами будут конкурировать наши футболисты все будет хорошо, - сказал Бердыев.

ИСТОЧНИК KP.RU