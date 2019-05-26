Мурад Мусаев: Мы заняли то место, которое заслужили
«Краснодар» обыграл «Рубин» в последнем матче сезона и завоевал бронзовые награды Российской премьер-лиги. От второго места южан отделил всего лишь гол, пропущенный на домашнем поле в личных встречах с «Локомотивом».
- Мы заняли то место, которое заслужили. Был ряд трудностей по ходу сезона, но дали хороший финиш, - резюмировал тренер «горожан» Мурад Мусаев. - Впереди интересный сезон, можно немножко отдохнуть и с новыми силами за работу.
Что касается матча с «Рубином», то, по словам тренера, его команда должна была выигрывать с более крупным счетом.
- Трудно комментировать развернуто. Много эмоций, трогательных моментов прощания. Мы провели хороший матч и должны были забивать больше. «Рубин» организованная команда, но я очень рад, что закончили сезон победой, - добавил он.
После забитого гола, Мусаев следил за ходом матча между «Локомотивом» и «Уфой», в котором «железнодорожники» также одержали минимальную победу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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