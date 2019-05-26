Команда Кубани вошла в десятку победителей национального чемпионата «Молодые профессионалы»
В Казани завершился национальный чемпионат «Молодые профессионалы». Команда Краснодарского края вошла в десятку победителей соревнований.
– В первую десятку попали Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская и Челябинская области, Республика Башкортостан, а также и Краснодарский и Красноярский края, – уточнили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.
На счету кубанских профессионалов 16 призовых мест, три золота, пять серебряных и три бронзовых награды. Край представляли участники от 14 до 22 лет.
Чемпионат проходил по 92 компетенциям, в нем принимали участие 1,5 тыс. конкурсантов из 85 субъектов РФ, 164 участника из 23 стран мира, 1,5 тыс. экспертов и 1,8 тыс. волонтеров.
Золотая медаль в компетенции «холодильная техника и системы кондиционирования» получила Анна Краснодымская, студента Вознесенского техникума пищевых производств Лабинского района. Дмитрий Мелихов из Лабинского аграрного техникума стал лучшим в эксплуатации беспилотных авиационных систем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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