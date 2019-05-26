Анна Семенович попала в стихию на Кубани

СЕГОДНЯ 18:15 2019-05-26T18:15:07+03:00

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Непогода вмешалась в расписание Фестиваля Кубанского кваса, который завершился в станице Староминской. Приглашенной звездой мероприятия стала певица Анна Семенович. Она вела фестиваль вместе с Борисом Щербаковым, а на вечер было запланировано ее выступление.

Но из-за ливня и ветра из строя вышла аппаратура, остался работать лишь микрофон. Певица призналась, что подобное в ее карьере происходит впервые.

- Впервые за 15 лет нас и всю технику смыло ураганом со сцены. Но у нас с собой были ласты, мы выплыли, — пошутила Семенович.

Но дождь не помешал артистке выйти к зрителям несмотря на то, что выступление по сути было сорвано, а концертное платье она так и не надела. Анна Семенович исполнила несколько песен и пообщалась с гостями фестиваля. А после пообещала вернуться в Староминскую.

ann_semenovich Анна Семенович пела под дождем на Кубани

- Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной , когда мой народ со мной. Дорогие мои , я знаю , что вы вчера очень ждали наш концерт и не расходились больше часа под проливным дождём. Я как могла пыталась спеть для вас, без микрофона, в темноте и на мокрой сцене Спасибо за вашу любовь и стойкость , я очень вас люблю. Я обязательно приеду ещё раз в Староминскую станицу с концертом и мы ещё споём, - написала Анна Семенович в инстаграме.

Прибыв в Москву, певица пожаловалась, что промокла и замерзла на Кубани и простудилась, но на ее настроении это не сказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU