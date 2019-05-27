В Краснодаре столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 07:17 2019-05-27T07:17:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре на пересечении улиц Уральской и Волжской 26 мая около 14:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель автомобиля марки Honda ехал по Волжской со стороны Селезнева к Новороссийской. На перекрестке с Уральской он столкнулся с ВАЗ-2107. Отечественная легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира ВАЗ-2107, их доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, в Новороссийске подросток сел за руль без прав и разбился на смерть в ДТП. 24 мая 16-летний парень вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU