2019-05-27T07:17:05+03:00
Происшествия

В Краснодаре столкнулись две легковушки

Пострадали водитель и два пассажира ВАЗ-2107
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре столкнулись две легковушкиВ Краснодаре столкнулись две легковушкиФото: Архив "КП"
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В Краснодаре на пересечении улиц Уральской и Волжской 26 мая около 14:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель автомобиля марки Honda ехал по Волжской со стороны Селезнева к Новороссийской. На перекрестке с Уральской он столкнулся с ВАЗ-2107. Отечественная легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира ВАЗ-2107, их доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, в Новороссийске подросток сел за руль без прав и разбился на смерть в ДТП. 24 мая 16-летний парень вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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