В Новокубанском районе мужчина похитил у пенсионерки деньги

СЕГОДНЯ 07:40 2019-05-27T08:12:01+03:00

Сначала он хотел одолжить 10 тысяч рублей, но получил отказ, и напал на пожилую женщину

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В дежурную часть Новокубанского района с заявлением о нападении обратилась 65-летняя местная жительница. Потерпевшая пояснила, что к ней пришел ее знакомый, который попросил одолжить ему деньги. Она отказала, и тогда мужчина напал на нее, похитил 10 тысяч рублей и ушел.

Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого в Новокубанском районе и доставили в отдел полиции.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до семи лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Сочи женщина хотела провезти через таможню сигареты в детской коляске. Под матрасом нашли 30 блоков незадекларированного товара.

ИСТОЧНИК KP.RU