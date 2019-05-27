На Кубани прошел фестиваль традиционной выпечки «Тэщины пирижэчкы»

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-27T08:03:12+03:00

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На Кубани состоялся краевой фестиваль традиционной выпечки «Тэщины пирижэчкы». Фестивальные мероприятия традиционно прошли в выставочном комплексе «Атамань».

- Торжественная церемония открытия началась с концерта, где каждая творческая делегация представила свои номера. Так же на подворьях выставочного комплекса проходили выступления самодеятельных творческих коллективов и исполнителей. Гости могли поучаствовать в народных гуляниях и развлечениях, послушать презентации рецептов приготовления пирожков, пройти мастер-классы и попробовать традиционные кубанские изделия, - сообщили в министерстве культуры Кубани.

На площади развернулась выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Мастера и мастерицы обучали всех желающих выполнять несложные изделия в самых разных техниках.

Традиционно мероприятие «Тэщины пирижэчкы» проводится с целью формирования бережного отношения к историческим и культурным традициям региона, сохранения и развития традиционной народной культуры Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU