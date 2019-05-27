2019-05-27T10:04:31+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе задержали мужчину с пакетиком марихуаны

Когда он заметил полицейских, попытался избавиться от него
Александра ПОДУШКО
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В Щербиновском районе задержали мужчину с пакетиком марихуаныВ Щербиновском районе задержали мужчину с пакетиком марихуаныФото: Архив "КП"
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Все произошло на одной из станичных улиц в Щербиновском районе. Во время дежурства правоохранители заметили мужчину, который подозрительно себя вел. Когда он заметил полицейских, то стал быстро опустошать карманы и выбрасывать их содержимое на землю.

- Сверток с растительной массой нашли и изъяли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Экспертиза показала, что это марихуана.

Мужчину доставили в отдел полиции Щербиновского района. Правоохранителям он объяснил, что наркотики хранил исключительно для себя.

- Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - добавляют в краевом главке.

Теперь мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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