2019-05-27T09:01:13+03:00
Общество

На Кубани начинается основная волна ЕГЭ-2019

Она стартует с экзаменов по географии и литературе
Александра ПОДУШКО
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На Кубани начинается основная волна ЕГЭ-2019На Кубани начинается основная волна ЕГЭ-2019Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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- Основной период единого государственного экзамена начинается в этом году с 27 мая. Выпускники будут сдавать ЕГЭ по литературе и географии. Среди участников только молодые люди закончившие школу в текущего года. На географию придут 692 человека, на литературу – 1905 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства образования науки и молодежной политики.

В первый день основного периода ЕГЭ будет работать 46 пунктов проведения экзаменов в 39 муниципалитетах.

Как рассказали в ведомстве, продолжительность экзаменационной работы по географии составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для поступления в вуз по географии необходимо набрать не менее 37 баллов, а по литературе – не менее 32. Результаты объявят не позднее 11 июня.

29 мая выпускники будут уже писать математику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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