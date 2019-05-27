СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-27T09:13:56+03:00

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В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей построят современную поликлинику. Сейчас на этом месте находится недостроенная заброшка.

Решение суда о передаче земельного участка и бетонной коробки по проспекту имени Писателя Знаменского вступило в законную силу, он перешел в муниципальную собственность.

- Перед строительством проведут полное обследование и экспертизу здания, подготовят проект. Глава города дал поручение выполнить эти этапы до конца 2019 года. Начать работы по достройке планируется уже в 2020 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сам участок находится в центре микрорайона Гидростроителей. Ранее здесь планировали построить поликлинику на 300 посещений в смену. Строительство начали подрядчики Министерства обороны России еще в 2006 году, но вскоре финансирование прекратилось, с 2010 года участок заброшен. На нем нет ограждения, освещения, охраны.

До получения участка в муниципальную собственность мэрия не могла обезопасить территорию. Теперь по поручению главы Краснодара здесь сделают ограждение, освещение, организуют охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU