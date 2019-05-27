В Новороссийске с начала сезона у 5 человек обнаружили болезнь Лайма после укусов клеща

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-27T09:57:28+03:00

Всего же специалисты зарегистрировали около 200 паразитов, которые были инфицированы

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В Новороссийске и пригородах обнаружили 200 инфицированных клещей. Некоторые из них оказались опасны для человека. Тревожные данные привела Новороссийская Причерноморская противочумная станция.

С начала сезона у пяти человек после укусов клеща обнаружили болезнь Лайма (боррелиоз). Еще у одного пациента обнаружили положительный результат на анаплазмоз, бактерии этого заболевания также переносятся клещами.

БУДЬ В КУРСЕ

Если вас укусил клещ, необходимо обратиться в травматологическое отделение Городской поликлиники №5 или в поликлинику по месту жительства, чтобы врач мог правильно удалить паразита.

Можно исследовать клеща на инфекции. Эта услуга проводится на платной основе в Новороссийской Причерноморской противочумной станции по адресу: улица Куникова, 90. Сдать материал на исследование можно с 09:00 до 14:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

В случае, если результат окажется положительным, вам выпишут направление к инфекционисту.

Как уберечь себя от клеща

1. Длинный рукав рубашки, длинные брюки, сапоги. Голова и шея должны быть прикрыты. Только в таком виде можно отправляться на прогулку в лес. Нужно сделать все, чтобы клещ не смог заползти и укусить.

2. Существуют специальные репелленты от клещей, которыми можно обработать открытые участки тела в целях профилактики.

3. Очень важно после прогулок на природе осматривать одежду и кожу.

4. Можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита. В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин, и привить вас могут в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача.

5. По всем регионам России уже начали борьбу с насекомыми - территории санаториев, парков и других мест отдыха обрабатываются специальными составами от клещей, но и каждый владелец дачного участка может обработать свой газон.

ИСТОЧНИК KP.RU