2019-05-27T10:37:26+03:00
Происшествия

В Белореченском районе таксисту дали 15,5 лет тюрьмы за жестокое убийство знакомой

Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии особого режима
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мужчина убил женщину из-за того, что пассажирка хотела выпить.Мужчина убил женщину из-за того, что пассажирка хотела выпить.
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Все произошло еще 7 октября 2018 года. Тогда Игорь Нестеров, подрабатывающий таксистом, подвозил свою 51-летнюю знакомую. Во время поездки между ними началась словесная перепалка. Женщина хотела немного выпить, мужчина же был категорически против.

Когда же разговор стал переходить на повышенные тона, Игорь Нестеров остановился. Они вышли из машины и продолжили ругаться. Во время ссоры таксист вытащил нож и 45 раз (!) ударил ее. Наносил ножевые ранения быстро и хаотично – бил в голову, шею, живот.

- Убив знакомую, Нестеров похитил ее телефон, кошелек с деньгами и ювелирные изделия на сумму более 37 тысяч рублей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - После этого он скрылся, оставив погибшую на месте.

На следующий день женщину обнаружил местный житель, о чем сообщил в правоохранительные органы.

В итоге суд приговорил таксиста к 15 годам и 6 месяцам тюрьмы с ограничением свободы сроком на 2 года.

- Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии особого режима, - добавляет в СУ СК по Краснодарскому краю.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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